حنان ترك تطبخ السجق الإسكندراني وتخبز العيشو الفينو: «خدت من تحت الحوض»

نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، مقطع فيديو لها من داخل المطبخ الخاص بها، وهي تقوم بإعداد السجق الإسكندراني، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكتبت على الفيديو كلمة «سدق» بدلًا من سجق.

حنان تستعين بمشهد سمير غانم في مسرحية المتزوجون

واستعانت حنان ترك، في مقطع الفيديو عبر حسابها بـ إنستجرام، بالعبارة الشهيرة للفنان الكبير سمير غانم في مسرحية المتزوجون أمام الفنانة شيرين، وهى تتغزل في الطعام الذي قامت بإعداده بولها: «أخدتِ من اللي تحت الحوض يا لينا».

حنان ترك تروج لبرنامجها الجديد

وحرصت حنان ترك على أن تتناول ابنتها مريم من السجق الذي قامت بإعداده والعيش الفينو الذي قامت بخبزه، لتسألها عن رأيها في الطعام، لتعبر لها الصغيرة عن جودة المذاق الخاص به، وذلك في الوقت الذي اعتادت فيه مؤخرًا على نشر تفاصيل مهاراتها في إعداد المأكولات.

وكانت حنان تروك، قد روجت الأسبوع الماضي، عن استعدادها لطرح برنامجها الجديد والذي يحمل اسم حكايات نونة عبر منصات السوشيال ميديا، والخاص بظهورها وأطفالها من داخل المنزل الخاص بهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتناول طقوس حياتهم اليومية.