هلا رشدي: جبت 100% في الثانوية العامة.. والناس بتفتكرني حنان ترك

علقت الفنانة هلا رشدي على الشبه بينها وبين الفنانة حنان ترك، قائلة إنها حدث لها موقف مؤخرا بسبب الشبه الكبير بينهما، «كان فيه ناس من الخليج شافوني في مدينة الرحاب وقالولي والله يا أستاذة حنان بنحبك، ساعتها مكنتش عارفة أعمل إيه وخفت أكسفهم، وخدوا معايا صورة على إني حنان ترك».

بتواصل مع حنان ترك

وأضافت هلا رشدي خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنها تتواصل مع الفنانة حنان ترك، «كانت عاوزة تكلمني لما عملت العملية وتطمن عليا، وقعدنا على إنستجرام نكلم بعض».

وأوضحت أن أول تواصل بينها وبين حنان ترك بعد ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، بعد غناءها «محمد يا رسول الله»، متابعة: «نزلت استوري فيها صورتي وأنا بغني، ومن ساعتها وإحنا بنتواصل».

جبت 100% في الثانوية بس دخلت تجارة

وعن نتيجتها في الثانوية العامة، قالت هلا رشدي: «أنا عديت الـ100% بالمستوى الرفيع.. وكان والدي ووالدتي وأختي كلهم طب أسنان، وكانوا فاكرني هدخل طب أسنان، وأنا كان نفسي أدخل فنون جميلة فالموضوع كان صعب فقلتلهم هدخل تجارة إنجلش ومعملتش طبعا بيه حاجة وحاليا الفن هو شغلي واللي بتربح منه».