حنان ترك تروج لبرنامجها الجديد حكايات نونه (فيديو)

تستعد الفنانة حنان ترك، لتقديم برنامج على منصات السوشيال ميديا يحمل اسم حكايات نونه، تظهر من خلاله بصحبة أبنائها، وهي تمارس أمومتها معهم، وما تقوم به من أعمال منزلية، وتعليم فتياتها الصغار القراءة، وذلك من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

برنامج حكايات نونه لم تكشف عن موعد عرضه

ولم تكشف حنان ترك، عن موعد طرح برنامج حكايات نونه، واكتفت بكتابة تعليق على أحد الفيديوهات بكلمة قريبًا، وتفاعل جمهورها ومتابعيها معها وأبدوا سعادتهم بفكرة البرنامج وعودتها مرة أخرى للظهور.

وظهرت في المقطع الترويجي للفيديو الأول، وهى تجلس بصحبة ابنتيها مريم ومنى وتحمل بين يديها مجموعة من الأوراق مكتوب عليها الحروف الأبجدية والكلمات الدالة عليها باللغة العربية، بهدف تعليم الصغيرات القراءة بشكل كوميدي.

حنان ترك تدلل على مهاراتها كـ ست بيت من داخل المطبخ

وظهرت حنان ترك في مقطع الفيديو الثاني على إنستجرام، وهي تحضر بعض المعجنات وخبز العيش، وما زحت جمهورها من خلال الكشف عن وجود رغيف خبز تعرض للحرق وأصبح لونه غامقًا.

وفي مقطع الفيديو الثالث، تحضر الطعمية، ووضعها في الزيت، وحاولت بالرغم من قصر قامتها النظر إلى الوعاء الذي يتم فيه طهي الطعمية، للتدليل على مهاراتها في الطبخ أمام جمهورها، ووسط صيحات طفلتيها والنداء عليها بكلمة مامي.

وكانت حنان ترك، قد ارتدت الحجاب في عام 2007، وخلال فترة ارتدائها الحجاب، شاركت في عدد من الأعمال منها نونة المأذونة، هانم بنت باشا، الأخت تريز، فيلم المصلحة، حتى قررت بشكل نهائي الابتعاد عن الأضواء واعتزال التثميل عام 2012.