جامعة المنصورة: إنهاء خدمة 7 عاملين لثبوت تعاطيهم المخدرات

أعلنت جامعة المنصورة عن إنهاء خدمة من ثبت تعاطيه المخدرات من العاملين بالجامعة وفقا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وفي هذا الصدد اتخذ الدكتور محمود المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة إنهاء خدمة اثنين من العاملين في الجامعة بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وأكدت الجامعة أن إجمالي ما تم إنهاء خدمتهم لثبوت تعاطيهم المخدرات حتى الآن يبلغ عدد 7 من العاملين بقطاعي ‏التعليم والمستشفيات.

فصل إثنين من متعاطي المخدرات في جامعة المنصورة

وأعلنت جامعة المنصورة، في بيان لها، علي صفحتها الرسمية علي موقع فيسبوك، موافقة الدكتور محمود المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة على إنهاء خدمة عدد 2 من العاملين بالجامعة وذلك لثبوت تعاطيهم المخدرات، طبقا للمادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وطبقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021.

وأوضحت الجامعة أن إجمالي من جرى إنهاء خدمتهم في جامعة المنصورة لثبوت تعاطيهم المخدرات حتى الآن يبلغ عدد 7 من العاملين وذلك في قطاعي التعليم والمستشفيات.

استخراج تصاريح دخول السيارات الحرم الجامعي

ومن جهة أخرى أكدت جامعة المنصورة علي أصحاب السيارات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين سرعة استخراج تصاريح دخول الحرم الجامعي حيث أنه بداية من العام الدراسي الجديد في 1/10/2022 لن يتم السماح بدخول أي سيارة لا تحمل تصريح عام 2022 علما بأنه يمكن من الأن استخراج تصاريح دخول العام 2023، كما أنه لن يتم السماح بمبيت السيارات بالحرم الجامعي للسيارات التي لا تحمل تصريح دخول الجامعة.