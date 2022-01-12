فصل متعاطي المخدرات في قانون العمل الجديد.. «عن طريق المحكمة»

يعد مشروع قانون العمل الجديد، واحدا من أهم التشريعات الحديثة التي ينتظرها جميع العمال في مصر، حيث ينظم القانون الجديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما يتضمن مجموعة من المزايا التي يحتاج إليها العامل، ويشمل أيضا مجموعة من العقوبات الخاصة بمخالفة بنود القانون، وتستعرض «الوطن» في هذه السطور بعض العقوبات في قانون العمل الجديد.

الفصل في قانون العمل الجديد

ونص مشروع قانون العمل الجديد على مجموعة من العقوبات الرادعة لمن يخالف القانون، إذ حدد القانون 8 حالات لفصل العامل، وذلك من خلال المحاكم العمالية، ومن هذه الحالات إذا تم ضبط العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل، فيعاقبه القانون بالفصل من العمل، وذلك من خلال رجوع صاحب العمل للمحكمة العمالية.

فصل متعاطي المخدرات

وأوضح النائب إيهاب زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن اللائحة التنفيذية لقانون العمل نصت على أن العامل إذا تعاطي المخدرات وظهر عليه ذلك أثناء العمل فيعاقب بالفصل من عمله، ولكن اللائحة التنفيذية لم تذكر تفاصيل الفصل.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع قانون العمل الجديد كفل لكل من العامل وصاحب العمل حقوقهم، حيث نص القانون على فصل العامل متعاطي المخدرات، ولكن الفصل يكون من خلال المحاكم العمالية.

مجلس الشيوخ

وأشار النائب إيهاب زكريا، إلى أن مجلس الشيوخ سيعود لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل، ومن المتوقع عدم الانتهاء من مناقشة القانون الأسبوع القادم، وقد يحتاج مشروع القانون الجديد إلى فترة أسبوعين للانتهاء من مناقشته.