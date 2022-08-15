الجيش الصينى يطلق مناورات عسكرية حول جزيرة بنغهو بمضيق تايوان

أطلق الجيش الصيني، مناورات عسكرية حول جزيرة بنغهو بمضيق تايوان، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتقع جزر بنغهو في مضيق تايوان غربي جزيرة تايوان، وهى تتكون من جزيرة بنغهو و63 جزيرة أخرى مجاورة.

اجتماع بين رئيسة تايوان ووفد الكونجرس الأمريكى

وأكدت الصين إجراء المزيد من التدريبات العسكرية حول تايوان، في الوقت الذي تجتمع فيه رئيسة تايوان تساي إنج وين، بأعضاء وفد زائر من الكونجرس الأمريكي اليوم الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الكولونيل وو تشيان، في بيان له، إن الصين نفذت دوريات وتدريبات في المجال البحري والجوي حول تايوان، مضيفًا: «اليوم قدمنا استجابة حازمة وردعا صارما للتواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان.

ووصل الوفد الأمريكي المكون من خمسة أعضاء، بقيادة السناتور إد ماركي من ماساتشوستس، إلى تايوان أمس الأحد، وذلك بعد نحو أسبوعين من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.