التموين: لا يجوز عرض سلع معيبة خلال فترة الأوكازيون

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ الأوكازيون به تخفيضات كبيرة على السلع تتراوح بين 40% لـ60%، موضحا أنّ وزارة التموين لا تضع قيودا على التخفيضات، شرط أن يكون هناك تخفيضات حقيقية من خلال الفواتير المقدمة أثناء التقديم للحصول على التصريح في المديرية التابع لها، وتقدم الفواتير قبل الأوكازيون وبعده.

مواصفات السلع المعروضة في الأوكازيون

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة «DMC»، أنّه بمجرد حصول التاجر أو صاحب المحل على تصريح البيع، يتجه على الفور للمحل لوضع الأسعار قبل التخفيض وبعده، ويجب أن تكون السلعة بنفس المواصفات المعروضة قبل الأوكازيون، ولا يجوز عرض سلع معيبة خلال فترة الأوكازيون.

تقديم الفواتير من التاجر للمستهلك

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أنّه يجب تقديم الفواتير من التاجر للمستهلك، محذّرا المواطنين من الشراء من الباعة الجائلين وأي سيارة بالشارع، ليحفظ مستحقاته حال حدوث مشكلات.