التموين: 1800 محل مشارك في الأوكازيون الصيفي.. والتخفيضات تصل لـ50%

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إنّ عدد المحلات التي شاركت في الأوكازيون ‏حتى الآن وصل إلى 1800 محل متنوع بين «‏ملابس، أدوات منزلية، وأحذية»، مضيفا أنّ نسب التخفيضات في المحلات التجارية بالأوكازيون، ‏تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطن، وتتيح له شراء ‏احتياجاته كافة من السلع.

حملات للتأكد من جودة السلع

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان عنه، أنّه وجّه مديريات التموين وقطاعات ‏الرقابة بالوزارة بالمرور الدائم علي المحال المشاركة للتأكد ‏من جودة السلع المعروضة والالتزام بوضع سعرين علي ‏السلع المباعة قبل وبعد التخفيضات.

3500 محل يتوقع مشاركتها في الأوكازيون

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير، بأنّه ‏من المتوقع وصول عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون إلى ‏‏3500 محل تجاري، مشيرا إلى أنّ الأوكازيون ينشط حركة التجارة الداخلية، ويوفر احتياجات المواطن من ‏السلع بنسب تخفيضات تتفاوت بين 30% حتى 50%.

وتابع المتحدث الرسمي، أنّ الأجهزة ‏الرقابية توجّه حملات يوميا على المحلات المشاركة في ‏الأوكازيون، بينما أكد أحمد أبوالفضل، مدير عام العلامات التجارية، أنّ عدد ‏المحاضر التي تم تحريرها هي 171 محضرا، تتنوع بين ‏أوكازيون وهمي، ودون تصريح، وعدم إعلان.‏