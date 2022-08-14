التموين: 1800 محل مشارك في الأوكازيون الصيفي.. والتخفيضات تصل لـ50%
كتب:
وفاء الصعيدي
12:16 م | الأحد 14 أغسطس 2022
الأوكازيون الصيفي - أرشيفية
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ عدد المحلات التي شاركت في الأوكازيون حتى الآن وصل إلى 1800 محل متنوع بين «ملابس، أدوات منزلية، وأحذية»، مضيفا أنّ نسب التخفيضات في المحلات التجارية بالأوكازيون، تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطن، وتتيح له شراء احتياجاته كافة من السلع.
حملات للتأكد من جودة السلع
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان عنه، أنّه وجّه مديريات التموين وقطاعات الرقابة بالوزارة بالمرور الدائم علي المحال المشاركة للتأكد من جودة السلع المعروضة والالتزام بوضع سعرين علي السلع المباعة قبل وبعد التخفيضات.
3500 محل يتوقع مشاركتها في الأوكازيون
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير، بأنّه من المتوقع وصول عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون إلى 3500 محل تجاري، مشيرا إلى أنّ الأوكازيون ينشط حركة التجارة الداخلية، ويوفر احتياجات المواطن من السلع بنسب تخفيضات تتفاوت بين 30% حتى 50%.
وتابع المتحدث الرسمي، أنّ الأجهزة الرقابية توجّه حملات يوميا على المحلات المشاركة في الأوكازيون، بينما أكد أحمد أبوالفضل، مدير عام العلامات التجارية، أنّ عدد المحاضر التي تم تحريرها هي 171 محضرا، تتنوع بين أوكازيون وهمي، ودون تصريح، وعدم إعلان.