نصائح حماية المستهلك للمواطنين طوال فترة الأوكازيون الصيفي

وجه جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح، للمستهلكين، المترددين على المولات والمحلات التجارية المشاركة في الأكازيون الصيفي، الذي بدأ أول الشهر الجاري، ويستمر لمدة 4 أسابيع.

جاء ذلك انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي للجهاز، نصائح حماية المستهلك من خلال صفحته الرسيمة على «فيس بوك»، وهي إرشادت للمستهلكين، وللتجار المشاركين في الأوكازيون.

إرشادات جهاز حماية المستهلك للمستهلكين

- على المستهلكين الحفاظ على حقوقهم في أثناء عمليات الشراء، وعدم التسرع خلال المفاضلة بين السلع والمنتجات المعروضة.

- يجب على المستهلكين قبل البدء في عملياتت الشراء، التأكد من جدية العروض، والتخفيضات المقدمة عليها، وأنها ليست تخفيضات وهمية.

- يجب التأكد من صلاحية المنتج من خلال تاريخ الإنتاج والموجود على السلعة، وطبيعتها ووجهة المنشأ قبل عملية الشراء.

- مراجعة القيمة المالية للمنتج أو للسلعة قبل وبعد عملية الخصم، نظرًا لأن هذا يوضح مدى جدية العروض والتخفيضات الموجودة عليها.

- يجب الحرص على الاحتفاظ بفاتورة الشراء قبل مغادرة المحل.

- التأكد من التزام المحل التجاري، بالعمل بسياسة الاستبدال والاسترجاع، قبل اللإقبال على الشراء، طوال فترة الأوكازيون.

- يحق للمستهلك استرجاع أو تغيير السلعة، خلال 14 يومًا فقط من تاريخ عملية الشراء الموضح على الفاتورة.

تحذيرات حماية المستهلك لأصحاب المحال التجارية

وبالنسبة للتجار والمحالات التجارية والمولات المختلفة المشاركة في فترة الأكازيون، فقد وجه حماية المستهلك بعض الإرشادات العامة للتجار، حتى لا يتعرضون للغرمات أو المساءلة القانوينة.

- على المحالات التجارية بالأوكازيون، الالتزام بالقانون وتقديم عروض جدية للمستهلكين.

- يجب أن يتم توضيح الأسعار الخاصة بكل المنتجات قبل وبعد الأكازيون.

- تطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال بالنسبة لجميع المنتجات.

- الالتزام بإصدار فاتورة للمنتج، على أن تحدد من خلالها نوع السلعة، وتاريخ البيع.

- يجب أن تضم فواتير البيع اسم التاجر أو الشركة والعنوان، وإضافة إلى البطاقة الضريبية، والسجل التجاري للمحل، طبقاً لقانون حماية المستهلك.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، قد أعلنت فى منشور رسمى الن الأوكازيون الصيفي، يعمل بتخفيضات تتراوح بين 25-50%، وذلك على جميع المنتجات والسلع المشاركة، والتي تاتي في أطار العمل على تنشيط حركة التجارة الداخلية، حيث يشارك ما يزيد على 3800 محل في الأوكازيون الموسمي، الذي يتضمن العديد من التخفيضات على الأدوات المنزلية، والملابس، ومحال بيع الجلود.