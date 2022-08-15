«التموين»: غرامة المحال المخالفة للأوكازيون تصل إلى مليون جنيه

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إنَّ الوزارة تشن حملات مستمرة على المحلات التجارية خلال فترة الأوكازيون وغرفة عمليات، ويتمّ التفتيش عليها للتأكد من إجراء تخفيضات حقيقية على أرض الواقع من خلال الفواتير و«السيستيم»، مبينًا أنَّ أي محل يتلاعب يتمّ كشفه من خلال المواطنين والحملات، خصوصًا مع الوعي الكبير للمواطنين، إلى جانب مراقبة الوزارة للسوق من خلال الحملات، إذ يتمّ الرصد من خلال الفواتير المقدمة للتأكّد من جود تخفيضات حقيقية على أرض الواقع.

السلعة يجب أن تكون بنفس المواصفات المعروضة قبل الأوكازيون

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أنَّ المحل الذي يتلاعب بفترة الأوكازيون يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فلابد أن يكون المحل التجاري الذي يعرض السلع بالأوكازيون حاصل على تصريح من الوزارة ويتم معاقبة الغير ملتزمين باستخراج التصاريح، فأقل غرامة للمخالفين 100 ألف جنيه مع مصادرة البضاعة وقد تصل إلى مليون جنيه.

كل محل تجاري له 15 يومًا داخل فترة الأوكازيون

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أنَّ كل محل تجاري له 15 يومًا داخل فترة الأوكازيون، وهذه الفترة تهدف لاستفادة المواطنين من السلع المعروضة، كما يستفيد التاجر أيضًا من تدوير رأس المال، والدولة تستفيد من روّاج التجارة، إضافة إلى الترحيب بكل المحلات التجارية هذا العام سواء ملابس أو غيرها لرفع الأعباء عن المواطنين، مناشدًا المواطنين ضرورة الإبلاغ عن المحلات التجارية المخالفة.