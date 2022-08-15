عمر كمال بصحبة والدته وشقيقته: أغلى ما في حياتي

كشف مؤدي المهرجانات عمر كمال، عن صورة جديدة تجمعه بوالدته السيدة منى عباس، وشقيقته الصغرى، مُعبرًا لهما عن مدى حبه وتقديره، وكذلك دورهما في حياته.

ونشر عمر كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعه بوالدته وشقيقته، مُعلقًا عليها بقوله: «أمي وأختي الصغيرة.. أغلى ما في حياتي».

متابع لـ عمر كمال: «ما شاء الله.. ربنا يخليكم لبعض»

وحظيت الصورة بردود فعل واسعة بين مُتابعيه، حيث قال أحدهم: «ما شاء الله.. ربنا يخليكم لبعض»، فيما قال آخر: « الله يرزقك برهم وسعادتهم».

وقال آخر لـ عمر كمال: «شوف يابنى مش هتكلم في حلال ولا حرام ولا كل الكلام ده.. أنا بس هتكلم في إن ربنا كرمك علشان أمك شكلها ست عرفت تربي راجل تعب وشقي في حياته ودايمًا كان راضي وبيقول الحمد لله.. وشكل مامتك ست بسيطة زي أمهاتنا كلنا.. ربنا يباركلك فيها وفي أخواتك ويخليك ليهم سند طول العمر».

عمر كمال يطرح أغنية «خلينا سهرانين»

وفي سياق آخر، يستعد عمر كمال، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «خلينا سهرانين»، وذلك خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث يأتي في ضوء الاحتفال بموسم الصيف.