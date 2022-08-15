98 وظيفة بمرتبات مجزية للشباب بمؤهل ومن دون.. تتخطى 80 ألف جنيه

أعلن موقع «فرصنا» المعني برصد الوظائف المتاحة للعمالة المصرية داخل مصر وخارجها؛ للعمل في عدد من الشركات، عن مجموعة من فرص العمل التي تناسب الأعمال والتخصصات بعضها يتطلب شهادة تخرج وأخرى دون مؤهل أو فوق متوسط.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في المملكة العربية السعودية، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظائف أطباء

اسم الشركة: المواهب العربية.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 50.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوبة: 27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 8000 - 16000 ريال سعودي، ما يعادل 81331.92 جنيه مصري.

وظيفة مندوب مبيعات

اسم الشركة: شركة شنب للخدمات اللوجستية.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنوات الخبرة: 3 - ‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 28 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 ريال سعودي، ما يعادل 15249.73 جنيه مصري.

وظيفة فني طباعة

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوبة: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ابتدائية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة تلي سيلز

اسم الشركة: السهم لأسهم البورصة السعودية.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 28 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة حداد سيارت ثقيلة

اسم الشركة: شركة شنب للخدمات اللوجستية.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

سنوات الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 20 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 ريال سعودي، ما يعادل 12708.11 جنيه مصري.

وظيفة مشرف حركة سيارات

اسم الشركة: شركة شنب للخدمات اللوجستية.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

سنوات الخبرة: 3 - ‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوبة: 25 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 ريال سعودي، ما يعادل 12708.11 جنيه مصري.

وظيفة حفار آبار مياه

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: 5 -10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة أخصائية طوارئ

اسم الشركة: المنار لإلحاق العمالة بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: 4 - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة باريستا

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: سنتان - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة ميكانيكي معدات ثقيلة

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: سنة - ‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة أولى.

رخصة معدات ثقيلة: نعم.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 27 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مدير كول سنتر

اسم الشركة: ميك للاستشارات والتدريب.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 5 - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 31 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة فني كلادينج

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوبة: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: لا يجيد القراءة والكتابة.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مندوب مبيعات داخلية

اسم الشركة: لوجيكس ستون.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

سنوات الخبرة: 3 - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محلل مالي

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: 3 - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.