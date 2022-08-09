هتقبض أكثر من 100 ألف جنيه في الشهر.. وظائف خالية في السفارة الأمريكية

يهتم كثير من الشباب بالبحث عن وظيفة خالية تكون مناسبة لمؤهلاتهم وبمرتبات عالية، حتى يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، الأمر الذي يجعل الكثير من الهيئات والمؤسسات تحرص على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأعلنت السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، بمرتبات تتخطى 100 ألف جنيه، وحرصا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، والتي جاءت كالتالي:

وظيفة مشرف

وأعلنت السفارة الأمريكية حاجتها لوظيفة مشرف، بمرتب يصل إلى 123 ألفا و665 جنيها، على أن يكون آخر موعد للتقديم لتلك الوظائف يوم 22 أغسطس الجاري، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- يتم طلب قيد الدراسة أو اجتياز الشهادات الطبية والأمنية من المتقدم لـ الوظائف.

- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة لديه مهارات إدارية.

- أن يكون لديه القدرة على الحديث بلباقة والاستماع الجيد ومهارات الاتصال والقدرة على العمل تحت الضغط.

- أن يكون لديه سلوك لطيف وودود مع الموظفين، خاصة أثناء فترات ارتفاع حجم المكالمات والتوتر.

وظيفة عامل صيانة السباكة

كما أعلنت السفارة الأمريكية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن حاجتها لعامل صيانة السباكة، بمرتب شهري يصل إلى 115 ألفا و412 جنيها، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 23 أغسطس الجاري، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- تقديم قيد الدراسة أو اجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

- إكمال المدرسة الثانوية أو إكمال التدريب المهني من معهد معتمد معترف به على أنه إنتاج فنيين على مستوى العامل الماهر مع التركيز على مبادئ السباكة.

- أن يكون المستوى الثاني من إتقان اللغة الإنجليزية.

- أن يكون على معرفة عملية جيدة في التحدث أو القراءة أو الكتابة باللغة العربية.

- مطلوب رخصة قيادة سارية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة، والدخول على الوظائف المطلوبة والضغط على تقديم، حتى يتم التقديم لها.