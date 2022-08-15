«التنظيم والإدارة» يُعلن عن وظائف خالية بجامعة قناة السويس

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز وتحت إشرافه، عن توافر فرص عمل ووظائف خالية بجامعة قناة السويس، من بينها، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم «أستاذ – أستاذ مساعد – مدرس – مدرس مساعد - معيد».

وظائف جامعة قناة السويس

«الوطن»، تستعرض تفاصيل الوظائف التي تحتاجها جامعة قناة السويس، وأخطرت بها الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة في النقاط التالية:

الجهة طالبة الإعلان: جامعة قناة السويس.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

الجهة التابعة لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصف الوظيفة: أستاذ – أستاذ مساعد – مدرس – مدرس مساعد - معيد، عن طريق التعيين وهي من وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم - كادر خاص طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

المهارات المطلوبة في المتقدمين للوظائف

المهارات الأساسية: أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وأن يكون مصري الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة.

شروط ومواعيد الوظائف الخالية بجامعة قناة السويس

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/08/10

نهاية الإعلان: 2022/09/11

بيانات الاتصال: تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المرفق باسم الدكتور عميد الكلية، اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان ولمدة شهر، وتقدم الطلبات باليد بمقر الكلية وعلى العاملين التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الأصلي الصريحة على التقدم للإعلان ولن يلتفت للطلبات التي ترد عن طريق البريد أو التي ترد قبل نشر الإعلان أو بعد انتهاء فترة التقدم للإعلان أو الطلبات غير المستوفاة ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاعلان على موقع جامعة قناة السويس: scuegypt.edu.eg، العنوان: الإسماعيلية – الكيلو 4.5 الطريق الدائري، والاستفسار عبر التواصل مع إدارة الكلية.