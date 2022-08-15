وصول المتهمين بقتل شيماء جمال لحضور ثالث جلسات محاكمتهما

وصل إلى مقر محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل قليل، اليوم الاثنين، زوج شيماء جمال المتهم بقتلها بعد تهديدها له بفضح زواجهما لدى زوجته الأولى، وبعد دقيقتين وصل شريكه الذي ساعده في ارتكاب الجريمة، ودفن الجثة داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

حراسة أمنية مشددة

ووصل المتهمان وهما يرتديان ملابسهما العادية وليست ملابس السجن، وتمّ إيداعهما قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، لحين صعود المستشار محمد حسين عبدالتواب رئيس المحكمة إلى المنصة وبدء الجلسة.

دخول والدة المجني عليها لحضور جلسة المحاكمة

وعلى الجانب الآخر، بعد وضع شروط معينة، سمحت الأجهزة الأمنية لدخول والدة المجني عليها شيماء جمال، التي كانت ترتدي ملابسها السوداء وحاملة بين يديها بانر عليه صورة شيماء، إلى قاعة المحاكمة لحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتل ابنتها، بشرط عدم حدوث أي مشادات كلامية مع المتهمين في القفص.

توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، وجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وفي 7 يوليو الماضي كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر القضية التي يواجهان فيها تهمة القتل العمد وذلك مع استمرار حبسهما احتياطيًا.