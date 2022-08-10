«الإنتاج الحربي» تبحث فتح أسواق جديدة لمنتجات شركاتها في السودان

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، هاني صلاح المرشح، سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء تم الترحيب وتقديم التهنئة للسفير هاني صلاح، على ترشحه لتولي مهام السفارة المصرية بجمهورية السودان، واستعرض الوزير مرسي، الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، حيث جرى التأكيد على دور الوزارة الأساسي، الذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

فتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ اللقاء يأتي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين الجانبين، من خلال فتح أسواق جديدة لمنتجات الشركات التابعة للإنتاج الحربي بجمهورية السودان وكذا دعم الصادرات المحلية لجذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، والعمل على طرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين، كما أكد الوزير مرسي، أنّ الوزارة تضع إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع جمهورية السودان في المجالات العسكرية والمدنية.

من جانبه، أشاد السفير هاني صلاح، المرشح كسفير لمصر بالسودان، بدور وزارة الإنتاج الحربي، التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولا للتصدير للخارج.

دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسودان

وأكد صلاح حرصه على أن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والسعي لتذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات على المستويات كافة بين البلدين مؤخرا، وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والسوداني.

وشدد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة،على حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون مع جمهورية السودان في مختلف مجالات التصنيع، معربا عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية لشركات جمهورية السودان لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي، للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون.

وأشار بكر إلى أنّ اللقاء حضره المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات، مستشار الوزير للصناعات الكيميائية ومعالجة المياه، والمهندس صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية، والمهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولي.