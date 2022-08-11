«الإنتاج الحربي» توقّع بروتوكولا لإنتاج وتسويق مادة الإيبوكسي مع شركة ألمانية

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربي»، وشركة بودو موللر Bodo Möller الألمانية، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ الهدف من هذا التوقيع هو التعاون في التصنيع والتسويق المشترك داخل وخارج مصر لمواد الإيبوكسي العازل والدهانات المتخصصة والمطابقة للشروط ومعايير الجودة العالمية، مضيفا أنّ هليوبوليس للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، تعد واحدة من أقدم الجهات الإنتاجية المصرية العاملة في مجال الصناعات الكيماوية، وتمتلك خبرة ومقومات ومعرفة فنية وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وموارد بشرية متميزة تؤهلها لتصنيع وإنتاج الكيماويات بمختلف أنواعها.

قيمة مضافة للاقتصاد المصري

وأكد الوزير مرسي، سعي وزارة الإنتاج الحربي لامتلاك القدرة في مختلف المجالات، لتحافظ على دورها كصرح صناعي متطور يلبي مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات المختلفة في مجال نشاطها، وفي ذات الوقت تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال توفير منتجات متطورة بجودة عالية وأسعار منافسة، وذلك في ضوء استراتيجية عمل ترتكز على استثمار إمكانياتها التكنولوجية المتطورة في إطار منظومة تؤمن بقدرة العلم والعمل على الإنجاز ومواجهة التحديات وتنفيذ خطة استراتيجية للتطوير، لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مع الحرص على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها.

من جانبه، صرّح المهندس كيميائي فرانك هوج، رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية، بأنّ بودو مولر BMC EG تتبع مجموعة بودو مولر الألمانية التي تخدم مصر والشرق الأوسط، وهي من الشركات الرائدة في مجالات الدهانات الإيبوكسية، حيث تمتلك خبرات ممتدة في مجال صناعة الإيبوكسي والبولي يوريثان المقاومة لنمو البكتريا والطحالب وكذا تأثير الأحماض والقلويات والأبخرة، وهي المنتجات التي تُستخدم في حماية وصيانة وعزل «الأرضيات الخرسانية، الأسقف، الحوائط، الجراجات، المنشآت المعدنية ضد ظروف العوامل الجوية وظروف التصنيع المختلفة، محطات المياه والصرف الصحي، تانكات البترول، الفواصل الإنشائية»، ما يساهم في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية، وتوفير مناخ بيئي وصحي مناسب لتنفيذ السياسة العامة للدولة لضمان حياة كريمة مستدامة للمواطن المصري.

نقل المعرفة وتدريب المتخصصين

وأوضح هوج، أنّ بودو موللر الألمانية ستقوم بموجب بروتوكول التعاون بنقل المعرفة الفنية إلى شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربي»، إضافة إلى تدريب المتخصصين بالشركة، مؤكدا أنّ العامل البشري هو العنصر الرئيسي في عمليات الإنتاج، معربا عن تطلعه إلى سرعة تفعيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي التي تعد من أهم المؤسسات الصناعية المصرية الرائدة في مجالات التصنيع المختلفة.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية العمل بالوزارة، وهي الانفتاح والتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي، لافتا إلى أنّ الوزارة تستهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، بما يعود بالنفع على المواطنين ويساعد في دفع عجلة العمل إلى الأمام، بالاستفادة مما تمتلكه الجهات التابعة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية، مشيرا إلى أنّ العلاقة بين قيادة البلدين تسعى دائما لزيادة التعاون في المجالات كافة.

جرى توقيع بروتوكول التعاون، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، المهندس محمد فؤاد، مترجم الوزير، محمد بكر، المستشار الإعلامي للوزير، الدكتور مهندس صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، المهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما وقّع على البروتوكول: المهندس ممدوح بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربي»، والمهندس كيميائي فرانك هوج، رئيس مجلس إدارة شركة بودو موللر كيمي الألمانية.