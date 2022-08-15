خطوات بسيطة لتقليل استهلاك التيار الكهربائي.. «رشد ووفر»

أطلق جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حملة بعنوان «رشد ووفر»، لترشيد استهلاك التيار الكهربائي، بالتزامن مع بداية تطبيق خطة الترشيد التي تتبناها كل قطاعات الدولة، مشيرا إلى بعض السلوكيات التي قد تزيد من الاستهلاك اليومي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير بعض الاستخدامات الخاطئة للأجهزة الكهربائية للعمل على ترشيد الكهرباء، على النحو التالي:

نصائح من مرفق الكهرباء

- في حال استخدام غلاية المياه قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط، ولا تقوم بزيادة كمية المياه، إذ يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها، ولا بد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

- في حال استخدام التكييف قم بوضعه على درجة حرارة 25، كون ذلك يسبب فارقًا في الاستهلاك اليومي للتيار الكهربائي.

- في حال استخدام غسالة الملابس، قم بتشغيلها بكامل حمولتها، كونها تستهلك كمية الطاقة نفسها، وجفف الغسيل بأشعة الشمس، ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

- في حال تخزين كميات داخل فريزر الثلاجة قم بترتب المنتجات بشكل سليم ووضعها جنب الي جنب لملء الفراغات داخل الفريزر حتى لا تهدر الفريون وبالتالي سيتم توفير الاستهلاك.

- في حال استخدام الفرن الكهربائي يجب إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن، تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر، وبعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

خطة لترشيد الاستهلاك

- في حال استخدام الديب فريزر يجب عند شرائه اختار الأجهزة الموفرة للطاقة، وترك مساحة كافية حوله حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول، وتجنب فتح الباب الخاص به عدة مرات، واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار، فضلا عن ترتيب الأطعمة داخله.

- في حال استخدام المصابيح في المنزل، يجب أثناء مغادرة المنزل عدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء، كون ذلك يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة كالتفاز والشاحن.

وبدأت الحكومة في تطبيق خطة ترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.