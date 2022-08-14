ألواح شمسية فوق مباني الأحياء بالقاهرة لترشيد استهلاك الكهرباء (صور)

اتخذت محافظة القاهرة حزمة من الإجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء في ديوان عام المحافظة ومباني الأحياء والمديريات الخدمية، منها إطفاء الإنارة والأجهزة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وخفض إنارة الواجهات الخارجية للمباني الحكومية.

وفي سياق متصل، بدأت بعض الأحياء استخدام خدمة الطاقة الشمسية، من خلال نشر الألواح أعلى المبنى واستخدامها في الإنارة لتوفير الكهرباء.

وقام الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، بزيارة مبنى حي الزاوية الحمراء، بحضور اللواء هشام عبد الحميد، رئيس الحي، لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء والتأكد من توفير الطاقة الكهربائية من خلال الألواح الشمسية، والتشديد على تشغيل أجهزة التكييف على درجة 26، وتقليل الإضاءة أثناء فترة العمل، مع إطفاء جميع مصادر الإضاءة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

إطفاء الإنارة بعد توقيت العمل

كما أجرى الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، جولة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبنى مجمع الأحياء، والتأكد من توفير الطاقة الكهربائية من خلال الألواح الشمسية لتوفير الكهرباء، وذلك بحضور اللواء مجدى عبد المتعال رئيس حى روض الفرج.

ترشيد الطاقة الكهربائية

وشددت محافظة القاهرة على رؤساء الأحياء ومديرى المديريات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائيةن والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية، وترشيد استخدام أجهزة التكييف ومتابعة عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، وذلك ضمن إجراءات محافظة القاهرة لتكثيف إجراءاتها لتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها بالمبانى الحكومية التابعة لها، مع تكثيف حملات المرور لمتابعة تنفيذ قرار الترشيد والقضاء على أى سلوكيات سلبية .