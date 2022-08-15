تفاصيل الفائدة على شهادات البنك الأهلي قبل اجتماع «المركزي»

يترقب المواطنون والعاملون في القطاع المصرفي المصري، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، المقرر عقده في 18 أغسطس الجاري، للنظر في أسعار الفائدة، وسط عمليات بحث مكثفة من المواطنين عن شهادات الادخار في البنوك وشهادات البنك الأهلي المصري.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل شهادات البنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي المصري في 18 أغسطس الجاري.

1- الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة: 14%.

- عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي المصري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة: 11.5%.

- عائد متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor ) بزياده (0.25%) يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

3- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري من البنك الأهلي المصري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة: 12.25%.

- عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.