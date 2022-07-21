تبدأ من 1000 جنيه.. أعلى عائد من البنك الأهلي على شهادات الـ5 سنوات

يتساءل كثير من المواطنين عن أفضل وأعلى عائد يتم تقديمة على الشهادات ذات الـ5 سنوات، خاصة المواطنين الراغبين في حفظ كمية من الأموال لأبنائهم الصغار ولا يحتاجون المال في الوقت الحالي؛ لذلك يفضلون حفظه لأكثر فترة ممكنة من خلال الشهادات البنكية.

الشهادات الخماسية في البنك الأهلى المصري

ويعد البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك المصرية التي يتوافد عليها المواطنون، لذلك يتساءلون عن الشهادات الخماسية في البنك الأهلي المصري وتفاصيلها.

الشهادة الخماسية بأعلى عائد

ويقدم البنك الأهلي المصري الشهادة الخماسية بأعلى عائد لها يقدر بـ12.25%، ويكون الحد الأدنى لشرائها بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتميز تلك الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، كما يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات، كما تساعد في ضمان إصدار بطاقات الائتمان بجميع أنواعها.

شهادة ثلاثية بعائد شهري 14%

بالإضافة إلى الشهادة الخماسية يقدم البنك أيضا شهادة ثلاثية بعائد شهري 14%، والتي تتيح الشهادة للعميل إمكانية الاقتراض بضمانها من أي من فروع البنك، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

استرداد الشهادة عقب مضي 6 أشهر كاملة

ووفق القوانين والضوابط التي وضعها البنك لا يمكن فك أو استرداد الشهادة إلا عقب مضي 6 أشهر كاملة، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، بجانب الفوائد التي يتم سحبها بشكل شهري.

شهادة ادخار أمان المصريين

ويوفر البنك شهادة ادخار أمان المصريين بعائد مرتفع يصل إلى 13% بآجال 3 سنوات، وتصدر الشهادة بفئات 500 جنيه ومضاعفاتها، بينما يصل الحد الأقصى للشهادة 2500 جنيه، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقه الائتمان بأنواعها، وتسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة، وتتميز شهادة أمان بإصدار وثيقة تأمين على الحياة للعميل، كما يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش، وتصدر للأفراد من سن 18 سنة حتى 59 سنة.