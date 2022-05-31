شهادات البنك الأهلي المصري.. اعرف الأنسب ليك بعد إيقاف فائدة الـ18%

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت شهادات الادخار تريند محركات البحث، بعدما أعلن البنك الأهلي وبنك مصر، إيقاف شراء شهادات الادخار ذات عائد الـ18%، ما جعل الكثير من المواطنين الراغبين في شراء شهادات الادخار باعتبارها أكثر الطرق أمانا في استثمار الأموال يبحثون عن شهادات البنك الأهلي المصري، لمعرفة الشهادات الأنسب لهم التي يمكن شراؤها.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري، وفق خدمة عملاء البنك، وجاءت كالتالي:

شهادات البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري للمواطنين الراغبين في شراء شهادات الادخار عددا من الشهادات المختلفة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

1- الشهادة البلاتينية

- جرى طرح تلك الشهادة بعائد جديد بعد غلق الشهادة ذات العائد 18%.

- يصل الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- سعر العائد الشهري الخاص بالشهادة البلاتينية يصل إلى 14%.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك، وفقاً للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

- سعر العائد الربع سنوي 11.5%.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي من فروع البنك، وفقا للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد اللأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 5 سنوات.

- سعر العائد الشهري 10.25%.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفق التعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.