وزير الري: سنعمل على استنباط محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأعلى إنتاجية

بدأ الدكتور هاني سويلم وزير الري الجديد، يومه الثاني في وزارة الري بعقد لقاء موسع مع رؤساء الهيئات والقطاعات والإدارات المركزية والمركز القومي لبحوث المياه ورئيس مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والجهات التابعة للوزارة، لإعادة ترتيب إدارة ملفات الوزارة وفقا لرؤية الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

التعاون مع الوزارات المعنية بإدارة الموارد المائية

وقال وزير الري في تصريحات صحفية، إنّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع مختلف الوزارات المعنية بإدارة الموارد المائية في مصر وعلى رأس تلك الوزرات الزراعة، لرفع كفاءة استخدام الموارد وبحث خطط الحد من الآثار السلبية لـ التغيرات المناخية على الموارد المائية لمصر.

وأضاف أن ذلك سيكون من خلال الاستعانة بالمراكز البحثية ومن بينها المركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء حيث سيتم البحث في إمكانية استنباط أصناف جديدة قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، وتكون أكثر تحملا للظروف المناخية وتحقق أعلى إنتاجية وأقل استهلاك للمياه.

حلول مشتركة للاستخدام الأمثل لنظم الري

وأشار «سويلم»، إلى أن التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سيمتد لوضع حلول مشتركة للاستخدام الأمثل لنظم الري مثل الري الحديث والري الحقلي والاستخدام الرشيد للموارد المائية والأرضية في محافظات شمال الدلتا لحمايتها من تداخل مياه البحر المالحة مع العذبة كمحافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

وأوضح «سويلم»، أن وزارتي الري والزراعة تواصلان خطة تحديث منظومة الري بالأراضي القديمة كما سيتم بحث تأثير التغيرات المناخية على الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية.