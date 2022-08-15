ضبط مستريحة استولت على 900 ألف جنيه من 5 سيدات بقصد تشغليها في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز آيتاي البارود بمحافظة البحيرة من ضبط ربة منزل، إثر اتهام 5 سيدات لها بتقاضي مبلغ وقدره 889 ألف جنيه، من 5 سيدات بدعوى تشغيلها في تجارة الأدوات المنزلية والمفروشات، إلا أنها احتفت بعد ذلك، وأثرت المتهمة بتلك الاتهامات التي وجهت لها

اتهام 5 سيدات لربة منزل بالبحيرة

ورد إخطارا إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من العميد أيمن محيي مأمور مركز شرطة آيتاي البارود، يفيد اتهام 5 سيدات للمدعوة «أمل. ع. ع»، 31 سنة، ربة منزل، بتقاضي مبالغ مالية منهن بإجمالي 889 ألف جنيه.

وتقدمت بالبلاغ ضد المتهمة كل من «إلهام م. ع»، 38 عاما، و«دنيا م. ع»، 36 عاما، و«صباح. ع. ع»، 36 سنة، و«نورا. ع. ع»، 30 سنة، و«فتحية ص. ع»، 29 سنة، وجميعهم مقيمي مركز إيتاي البارود.

وحصلت المتهمة من المذكورين خلال الفترة من أول نوفمبر 2012 وحتى أول أبريل 2022، على مبالغ تصل في بلغت 880 ألف جنيه، وذلك بدعوى استثمار تلك المبالغ في تجارة الأدوات المنزلية والمفروشات والملابس، مقابل الحصول على فائدة سنوية 60%.

عدم سداد الأموال

وأشار المجني عليهم، إن المتهمة انتظمت في السداد بداية الأمر، إلا أنها انقطعت منذ 3 أشهر عن مواعيد السداد للأرباح، ولم تسدد أصل المبلغ.

وتحررت عن ذلك عددا من المحاضر أرقامها 24901 و24902 و24903 و24905 لسنة 2022 جنح المركز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.