تثبيت 576 متعاقدًا من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من دراسة مقترح تثبيت عدد من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً من الباب السادس إلى الباب الأول أجور، خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 1/2/2021.

الموافقة على تثبيت 576 متعاقدًا

أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الدراسة أسفرت عن الموافقة على تثبيت 576 متعاقدًا، واللذين كانوا قد أُرجئوا بالدراسة التي انتهت بالجهاز المركزي نهاية شهر يونيو الماضي.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إلى أن الموافقة تأتي في إطار استكمال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإجراءات الدراسة لملف المتعاقدين.

رابط معرفة أسماء المثبتين

وأشار إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار قرار السلطة المختصة اللازم لتثبيت تلك العمالة على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار، ويمكن متابعة أسماء المؤقتين ممن تضمنتهم الموافقة، من خلال الصفحة الرسمية لتنمية الموارد البشرية والتدريب ورفع الكفاءة، وذلك من خلال هذا الرابط.

وأكد معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، على أن المجلس يتابع كافة ملفات مؤقتي المجلس المُتبقية قيد الدراسة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للانتهاء منها بشكلٍ عاجل خلال الفترة القادمة.