«مستثمرو السياحة»: ارتفاع نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ إلى 75%

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، إن نسب إشغالات فنادق شرم الشيخ خلال النصف الأول من الشهر الجاري تراوحت بين 70 و75%، مُرجعًا ذلك إلى وجود أعداد جيدة من السياح الأجانب والعرب جنبًا إلى جنب المواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن الشهر الجاري شهد زيادة في أعداد السياح المصريين الموجودين بفنادق شرم الشيخ.

نسب إشغال جيدة خلال الشهر الجاري

وأضاف لـ«الوطن» أن وصول نسب إشغال فنادق شرم الشيخ إلى 75% خلال شهر أغسطس الجاري في ظل توقف الحركة السياحية الوافدة للمدينة من روسيا وأوكرانيا يُعتبر جيدًا جدًا، مشيرًا إلى أن عدم قيام المنشآت الفندقية بشرم الشيخ برفع أسعارها، سواء للمواطنين المصريين أو للأجانب، كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لارتفاع نسب الإشغال خلال الشهر الجاري.

عروض سعرية مخفضة

وأشار إلى أن العروض السعرية المخفضة التي قدمتها العديد من فنادق شرم الشيخ لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال فصل الصيف الجاري كانت محفزة للغاية ولاقت تجاوبًا كبيرًا من المصريين انعكس بالإيجاب على نسب الإشغال، موضحًا أن أعداد المصريين ارتفعت في شرم الشيخ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة أواخر الشهر الماضي.

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى شرم الشيخ خلال الشهر الجاري كانت مرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية، وأن شركات السياحة الإيطالية ستزيد رحلاتها للمدينة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن إيطاليا تُعتبر واحدة من أهم الأسواق المصدّرة للسياح إلى شرم الشيخ خلال الـ30 سنة الأخيرة.

وأشار عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، إلى أن الموسم السياحي الشتوي المقبل سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ وذلك بعد إعلان العديد من الدول مثل إيطاليا زيادة رحلاتها إلى المدينة خلال الشتاء، فضلاً عن بدء روسيا خلال الأيام الماضية تسيير رحلات للمدينة سترتفع بداية من شهر أكتوبر المقبل.