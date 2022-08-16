التفاصيل الكاملة لفيلم «دعوة عامة» قبل طرحه بالسينمات غدًا

يترقب قطاع كبير من الجمهور، طرح فيلم «الدعوة عامة»، في السينمات، اعتبارًا من الغد الأربعاء 17 أغسطس، وذلك بعد شهور طويلة من التحضير والتصوير.

«الدعوة عامة» يُعد الفيلم الكوميدي الثاني، الذي يُشارك في موسم أفلام الصيف 2022، بعد فيلم «تسليم أهالي» للفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم الدعوة عامة، قبل طرحه في السينمات بساعاتٍ، وهي كالتالي:

- فيلم إجتماعي كوميدي.

تفاصيل شخصية «توتا» في «دعوة عامة»

- تدور أحداثه حول «معتز» الشخصية التي يُجسدها الفنان محمد عبد الرحمن، وهو الشاب المستهتر والذي تنقلب حياته رأسا علي عقب بسبب دعوة دعتها أمه.

- العمل من بطولة محمد عبد الرحمن توتا، وأحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، وظهور خاص لـ سوسن بدر.

- الفيلم من إنتاج طاهر ميديا برودكشن - يوسف طاهر.

- تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

- إخراج وائل فرج، في أولى تجاربه السينمائية.

- البرومو الدعائي للفيلم، حقق 1.3 مليون مُشاهدة حتى الآن.

«توتا» يخوض البطولة السينمائية المطلقة لأول مرة

- يُعد هذا الفيلم، أولى تجارب محمد عبد الرحمن توتة في البطولة المطلقة.

- هذا الفيلم، هو الخامس من بين العروض الموجودة في السينمات حاليًا، بعد «تسليم أهالي»، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«بحبك» لـ تامر حسني، و«عمهم» لمحمد عادل إمام.

- الفيلم هو التعاون الثاني لـ محمد عبد الرحمن مع كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، على مستوى السينما، بعد فيلم «الخطة العايمة» الذي عُرض قبل عامين.