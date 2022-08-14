نجوم الفن يهنئون محمد عبد الرحمن على فيلم «الدعوة عامة»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنان محمد عبدالرحمن على فيلم «الدعوة عامة» بعد طرحة للبوستر الدعائي الثاني للفيلم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

بوستر فيلم الدعوة عامة

وظهر محمد عبد الرحمن في البوستر الدعائي الثاني ينظر في بئر كبيرة وبجواره أحمد الفيشاوي أسماء أبو اليزيد، وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة توتة بفيلمه الجديد.

وعلقت الفنانة هنا الزاهد عبر فيسبوك: «مبروك يا توتي»، وقال الفنان محمد كريم: «ألف مبروك يا توتا».

وحرصت ياسمين رئيس على تهنئة عبد الرحمن بإرسال قلوب على المنشور، وقال الفنان حمدي مبروك: «يا عبود الافيش حلو جدا وان شاء الله الفيلم أحلي بكتير»

أحداث فيلم الدعوة عامة

ويشارك في بطولة فيلم الدعوة عامة، مجموعة من النجوم الشباب أبرزهم، أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد عبد الرحمن «توتة»، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن حول «معتز» الشاب المستهتر الذي تدعي عليه والدته دعوة تقلب حياته رأسا على عقب، وتتوالى الأحداث.