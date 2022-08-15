برومو «الدعوة عامة» يحقق 100 ألف مشاهدة قبل طرح الفيلم بدور العرض

مشاهدات كبيرة حققها برومو فيلم «الدعوة عامة» منذ طرحه الأيام الماضية، إذ حقق البرومو على القناة الرسمية للشركة المنتجة ما يقرب من 100 ألف مشاهدة، وتفاعل معه الجمهور، خاصة أن الفيلم يدور في إطار تشويقي كوميدي.

برومو فيلم «الدعوة عامة»

بينما حقق برومو فيلم الدعوة عامة، منذ طرحه ما يقرب من حتى الآن قرابة 1.5 مشاهدة، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد طرح فيلم «الدعوة عامة»

واستقرت الشركة المنتجة على أن يتمّ عرض الفيلم بشكل نهائي بدور العرض يوم 17 أغسطس المقبل بإحدى دور العرض الكبرى.

تفاصيل برومو فيلم «الدعوة عامة»

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدعوة عامة الإعلان التشويقي الرسمي، من إنتاج طاهر ميديا برودكشن - يوسف طاهر، الذي احتوى على من مشاهد التشويق.

وتصدّر بطولة الفيلم محمد عبدالرحمن، وهو عن شاب يُدعى «معتز»، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه، وانتهت المقدمة التشويقية بمحمد عبدالرحمن يقول «يا بركة دعاكي يا أما»، فما الذي بصدد أن يواجهه معتز في هذا الفيلم.

أحداث فيلم «الدعوة عامة»

في إطار تشويقي اجتماعي كوميدي، تنطلق أحداث فيلم «الدعوة عامة»، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن حول «معتز» الشاب المستهتر الذي تدعي عليه والدته دعوة تقلب حياته رأسا على عقب، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم «الدعوة عامة»

جمع المخرج وائل فرج بين عدد من النجوم خلال فيلم الدعوة عامة، وهم مجموعة من النجوم الشباب أبرزهم، أحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتة»، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.