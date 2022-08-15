الإعدام لمتهم والمؤبد لآخر في «قتل شاب» بسبب خلافات المصاهرة ببنها

صدقت محكمة جنايات بنها اليوم على حكم إعدام المتهم غنيني عبد الله شنقا عقب ورود الرأي الشرعي بإعدامه من فضيلة مفتي الجمهورية الذي صدق على الحكم، وذلك لاتهامه وآخرين بقتل طالب، صاحب محل بقالة، في قرية بطا مركز بنها، الذي جرى قتله بالشوم بسبب خلافات النسب بين المتهمين وشقيقة المجني عليه، حيث إن طلاق شقيقة المجني عليه وحصولها على شقة الزوجية هو السبب الرئيسي في الخلاف ب

فيما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم الثاني هاني عزب شقيق طليق شقيقة المجني عليه، وبراءة والده عزب عبد الدايم نظرا لكبر سنه، حيث راعت المحكمة كبر سنه وبرأته من الاشتراك في قتل المجني عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق نصر الله وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة وممثل النيابة كريم سعد الشيخ وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

أسرة المجني عليه تشكر القضاء

وشهدت المحكمة تواجد والدة المجني عليه وأسرته ومجموعة من أشقائه وابن عمه الضحية الثانية في الواقعة الذي أصيب خلال التعدي على المجني عليه حيث عبرت الأسرة عن سعادتها بصدور الحكم على المتهم الأول بالإعدام وحبس المتهم الثاني سجنا مؤبدا حيث تلقت الأسرة التهاني من الجيران والأهل والأصدقاء بعد صدور الحكم موجهين التحية لقضاء مصر العادل.

والدة المجني عليه: الإعدام برد ناري

وقالت والدة المجني عليه: «إعدام المتهم الأول برد ناري»، مشيرة إلى أن الحكم جاء بالقصاص العادل حيث إن الأحداث بدأت بعد أن حصلت شقيقة المجني عليه على حكم بتمكينها من شقة الزوجية من طليقها في بنها، مما أشعل الخلافات بين الأسرتين ومحاولة أسرة طليقها منعها من العيش بها والتعرض لها أكثر من مرة ويوم الواقعة هاجموا شقيقها انتقامًا منها وقاموا بضربه بالشوم حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

أضافت والدة أحمد المجني عليه ان يوم تنفيذ الحكم في المتهم الأول سيكون هو يوم فرح أحمد ابنها الحقيقي، الذي لم يزف في الدنيا ليزف في الجنة، مشيرة أنهم مسالمين جدًا ولم يصدر منهم أي مشاكل سواء مع أهل القرية أو المنطقة التي يقطنوا بها بل على العكس فهم محبوبون من الجميع كبيرهم قبل صغيرهم، وأنهم فوجئوا بالواقعة التي حدثت في ساعة متأخرة من الليل لتفقد ابنها وفلذة كبدها في لحظة.

القصة الكاملة لقتل ضحية بطا احمد سامي

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت إخطارا بوجود هجوم ملثمين على طالب في قرية بطا مركز بنها ووجود متوفي ومصاب.

وتمكنت أجهزة إدارة البحث الجنائي بالمديرية من كشف غموض الواقعة، وتبين أن المتهمين صاحب محل دراجات بخارية وعاملين، هاجموا المجني عليه وابن عمه بسبب خلافات النسب والمصاهرة، أمام محل يمتلكه القتيل بقرية بطا، وانهالوا عليهما بالشوم والعصي وفروا هاربين.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم، وبسؤال المصاب الثاني، مدرس، ومصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة، قال إنه حال تواجده رفقة المجني عليه أمام المحل الخاص به، حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا بالتعدي عليه بواسطة عصا خشبية، محدثين إصابته وإصابة المتوفي والتي أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة.

وبسؤال شقيق المتوفى، موظف بإحدى الشركات أيد ذلك واتهم المذكورين بارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين، والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.