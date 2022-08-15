«حياة كريمة» شيدت 40 مدرسة لحل مشكلة الكثافة الطلابية في قنا

قال زين أبوعلي، رئيس المجلس القروي بالحريج بمركز قوص بمحافظة قنا، إن برنامج مبادرة حياة كريمة بدأ بالجانب التعليمي بقرى محافظة قنا الأكثر احتياجًا بما يقارب الـ40 مدرسة على مستوى محافظة، ليصبح العدد الإجمالي 78 مدرسة إنشاء وتطوير، و179 مدرسة تطوير وأعمال تعلية وإضافة غرف، وعلى مستوى المجلس القروي هناك عدد 6 مدارس رئيسية دخلت برنامج حياة كريمة، بعضها تم إنشائه كليا والبعض الآخر تم تطويره وإضافة تعليات سكنية، وذلك لحل مشكلة الكثافة العددية للطلاب بالمدارس.

كثافات الفصول كانت 50 طالبًا

وأضاف رئيس المجلس القروي بالحريج بمركز قوص بمحافظة قنا، خلال حديثه على شاشة قناة «dmc»، أن الكثافة العددية للطلاب كانت من الممكن أن تصل إلى 50 طالبًا، و55 طالبًا قبل دخول هذه المدارس للخدمة، والآن وصل من 30 إلى 45 طالبا، وبعض هذه المدارس دخل بالخدمة بالفعل، فالأسبوع الماضي تم افتتاح مجمع مدارس المجربية إحدى قرى مجلس قروي الحرجية، بتكلفة ما يقارب 7 ملايين جنيه بعدد 3 أجنحة، وكل جناح به 5 طوابق، وفي أثناء الإنشاء تمت مراعاة بعض التفاصيل داخل هذه المنشآت الحديثة التي تطابق التصميمات العالمية، ومنها غرف الحمامات التي تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة.

إنشاء ملاعب بالمدارس الجديدة

وشرح رئيس المجلس القروي بالحريج بمركز قوص بمحافظة قنا، أن جميع مديري المدارس أكدوا أن هذه المدارس بدأت توفر على التلاميذ والطلاب الكثير من الوقت والمجهود، كما تم إنشاء ملاعب بهذه المدارس، فحوالي 90% من المدارس تم إنشائها وانتهت وتم افتتاحها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.