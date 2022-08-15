«مياه سوهاج»: «حياة كريمة» تخدم 3.5 مليون مواطن بالمرحلة الأولى

قال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن المحافظة تشهد طفرة غير عادية منذ انطلاق مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث حظيت سوهاج بـ7 مراكز من إجمالي 52، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت ضخ أكثر من 20 مليار جنيه للمشروعات في المبادرة بمختلف القطاعات.

حياة كريمة تخدم أهالي 181 قرية في المرحلة الأولى

وأضاف «صلاح»، خلال لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «المراكز السبع تغطي 181 قرية بالإضافة إلى التوابع، ويستفيد من الخدمات نحو 3.5 ملايين مواطن، وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ننفذ أكثر من 220 مشروعًا، وكل جهات التنفيذ في الدولة متواجدة على أرض سوهاج، مثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الشركة القابضة ووزارة التنمية المحلية».

وتابع رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج: «مع نهاية العام الحالي سنخدم أهالي الـ181 قرية بالصرف الصحي ومياه الشرب، نحقق أحلام المواطن المصري على الأرض، وما يحدث سيغير وجه سوهاج».

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى كانت حلما بعيد المنال

وأوضح المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج: «أخدم في هذا القطاع منذ عام 2003، وكان خدمة أهالي القرى حلما بعيد المنال، ولكن بقرار حكيم من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأنا في هذه المشروعات، نوصل المياه والصرف الصحي لجميع الموجودين في الـ181 قرية بالأحوزة العمرانية وغيرها من خلال مشروعات الشبكات ومحطات الرفع ومحطات معالجة على أعلى مستوى».