منسق «حياة كريمة»: إنشاء شبكات مياه بتكلفة 250 مليون جنيه في المنوفية

قال علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إن مبادرة «حياة كريمة» تهتم بالإنشاءات التي تخص شبكات المياه، مؤكدا أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أنشأت شبكات مياه بطول 70 كيلو في مركز الشهداء والقرى التابعة لها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة في المنوفية.

نسبة الانتهاء من الشبكات وتكلفتها

وأضاف منسق عام حياة كريمة في محافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من إنشاء شبكات المياه بنسبة 98%، وجار استكمالها لتسليمها في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع بلغت 250 مليون جنيه، إذ تحتاج هذه الشبكات إلى تكلفة كبيرة نظرا لارتفاع سعرها خلال مراحل تكوينها.

وأشار «حسن»، إلى أن مبادرة حياة كريمة تهتم بمشروعات المياه والشرب بشكل كبير لسد احتياجات المواطنين المختلفة، وأولها وجود مياه نظيفة للشرب حتى لا تنتشر الأمراض، من خلال التركيز على الآبار الارتوازية ومحطات معالجة المياه؛ بهدف لخدمة المواطنين في محافظة المنوفية.