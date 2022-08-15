نائب محافظ بني سويف: 1616 مشروعًا في المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

قال بلال حبش نائب محافظ بني سويف، إنّ المبادرة موجودة في مركزين من مراكز المحافظة، وتحديدا 66 قرية و218 تابعًا، وتخدم ما يقرب من مليون نسمة.

نسب إنجاز كبيرة في مشروعات حياة كريمة

وأضاف «حبش»، في مداخلة هاتفية ببرنامج المبادرة، على قناة إكسترا نيوز، أنّ المبادرة توصل الغاز الطبيعي لمنازل القرى، ونسب الإنجاز تتراوح بين 60% و85%، وهناك بعض القرى تتراوح معدلات الإنجاز فيها بين 95% و99%.

وتابع نائب محافظ بني سويف، أن المشروعات المقترح تنفيذها في نطاق المحافظة تقدر بنحو 1616 مشروعًا، تم الانتهاء من 300 مشروع وجاري العمل حاليا على تنفيذ 510 مشروعات، ويتم الانتهاء من دراسات التصميمات الخاصة بما تبقى من مشروعات.

تفاصيل المشروعات في المبادرة الرئاسية

وأردف: «ضمن مبادرة حياة كريمة في المركزين يتم تنفيذ 60 مشروعًا للصرف الصحي و60 مدرسة و17 مشروعًا لمياه الشرب و12 مجمعًا خدميًا، تم الانتهاء منها، و12 مجمعًا زراعيًا مازال العمل جاري بها، وتم الانتهاء من بعضها، بالإضافة إلى منشآت صحية ومراكز تخزين لمديرية الصحة طبقا للأكواد الجديدة».

مشروعات الوحدات الصحية في حياة كريمة

وأوضح: «بالنسبة للمشروعات المتعلقة بالوحدات الصحية، جرى تنفيذ وحدات إسعاف بنسبة 100%، وبعض الوحدات الأخرى تتراوح معدلات الإنجاز فيها ما بين 70% إلى 96%، وبخصوص المستشفيات أو الوحدات الصحية المتواجدة، فإن لدينا 23 وحدة صحية ستكون موجودة، وكل الأعمال فيها ما بين إنشاء جديدة وتقييم ورفع كفاءة خفيف ومتوسط».