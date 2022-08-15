محافظ سوهاج: الانتهاء من تبطين ترعة «أم دومة» بتكلفة 100 مليون جنيه

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، بقرية «أم دومة» بمركز طما، جناح توسعة مدرسة «مجمع أم دومة» الابتدائية، والتي تم الانتهاء منه على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه، وتوفر عدد 12 فصل دراسي، وتتسع لـ620 طالبا وطالبة لخدمة أبناء القرية.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة لاستيعاب كثافات الفصول، وإتاحة المناخ المناسب للطلاب، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أيمن أسامة قائد مركز القيادة التخصصي، والعميد محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني، والنائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضية، والمهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

جولة تفقدية لمحافظ سوهاج في قرية أم دومة

وتابع محافظ سوهاج خلال جولته بقرية «أم دومة» أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الإطفاء، كما تابع سير العمل بمكتب بريد أم دومة، وشدد على الموظفين بسرعة إنهاء مطالب المواطنين، والتيسير عليهم، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة بعض الطلبات التي تقدم بها المواطنين للحصول على معاش «تكافل وكرامة.

وتفقد محافظ سوهاج مركز شباب أم دومة، والذي شمل تطوير ملعب النجيل الصناعي، والسور، والمبنى الإداري، موجهًا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح وتشغيل المركز في أقرب وقت ممكن، كما تابع تبطين ترعة «قنديل» بطول 12 كيلو و500 متر، والتي تشمل 3 فروع «أم دومة، والشيخ رحومة، وطلحة» بإجمالي طول 29.5 كيلو متر، وتخدم 11 ألف فدان بتكلفة 100 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء منها تماما، بنسبة تنفيذ 100%.

حياة كريمة تساهم في تحسين حياة المواطنين

ولفت محافظ سوهاج إلى أن مشروعات «حياة كريمة» تساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتغيير واقع الريف بقرية أم دومة، وجميع القرى المدرجة بالمبادرة بسوهاج، موجها بالالتزام بأعلى معايير الجودة، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتنسيق المواقع العامة لتلك المشروعات.