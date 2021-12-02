4 ملايين مستفيد من مشروعات «حياة كريمة» في سوهاج «إنفوجراف»

كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن أبرز ما تم إنجازه في المشروع بالقرى المستهدفة، في محافظة سوهاج، حيث جاء قطار «حياة كريمة» حاملًا معه الأمل لإنهاء معاناة قطاع كبير من المصريين في الريف، فهو مشروع الدولة العملاق الذي جاء لتغيير حياة 58 مليون مصري، يستهدف منه أكثر من نصف سكان مصر، في مشروع قومي واحد، في المحافظات والقرى التي قررت الدولة أن تغزوها للقضاء على الفقر بها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء، وذلك باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه.

4 ملايين مستفيد في سوهاج

وأعلنت «حياة كريمة» أنه جرى العمل على تطوير 37 وحدة محلية، و181 قرية تابعة و1123 كفر وعزبة ونجع وتابع، بواقع 7 مراكز، وهما «طما، المراغة، ساقلتة، المنشأة، دار السلام، جرجا، البلينا»، حيث جرى إنجاز 1238 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 45 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 4 ملايين مواطن.

مؤشرات قياس جودة الحياة بقرى الريف المصري ضمن حياة كريمة

وحدد مجلس الوزراء المصري عدة مؤشرات لقياس جودة الحياة بقرى الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تتمثل في:

ـ زيادة متوسط دخل الفرد.

ـ تحسين التغطية بالخدمات الصحية.

ـ تحسين نسبة التغطية بالصرف الصحي.

ـ تحسين مؤشر كثافة الفصول.

ـ زيادة فرص العمل المتاحة.

ـ تحسين التغطية بمياه الشرب.

مبادرة حياة كريمة

تأتي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتجسد البعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التي تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، وتعد المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ مصر، باستهداف تحسين مستوى معيشة نحو 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري.