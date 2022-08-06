الكشف على 612 مواطنا بـ«أولاد علي» في سوهاج ضمن مبادرة «حياة كريمة»

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، قافلةً طبيةً في قرية أولاد علي بمركز المنشأة في محافظة سوهاج، ضمن مبادرة «عنيك في عنينا»؛ للحد من مسببات العمى، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وضمن جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي.

الكشف على 612 مواطنا

ووقّعت القافلة الكشف على عيون 612 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، إضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لـ417 مواطنًا.

وتعد القافلة واحدة من سلاسل قوافل مؤسسة صناع الخير؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى بقرى محافظة سوهاج، وخاصة القرى الأشد احتياجًا.

110 عمليات جراحية

وقال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، إنّ فعاليات القافلة شملت تشخيص احتياج 110 مواطنين؛ لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسيتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبًا، مشيرًا إلى أنّ القافلة شخّص احتياج 160 مواطنًا لنظارات طبية على أن يتم تسليم النظارات للمواطنين، خلال 10 أيام من تنفيذ القافلة.

وأوضح عبدالفتاح ان تنظيم القافلة تم بحضور رئيسة الوحدة المحلية بأولاد علي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وتم تقديم جميع خدمات القافلة بالمجان تماما مع الاخذ بكافة الاجراءات الاحترازية التى اوصت بها منظمة الصحة العالمية واكدت عليها وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تقديم خدمات طبية في مجال العيون

وأشار عبدالفتاح إلى أنّ القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية، تحت برعاية رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنّ المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لمن سبق، وتم تشخيص حالته في القوافل السابقة، وتسليم النظارات الطبية لمستحقيها بالمجان تمامًا.