الانتهاء من 8 مجمعات خدمية ضمن مشروعات «حياة كريمة» في سوهاج

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لإنشاء 30 مجمعا للخدمات الحكومية، بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تتم تحت إشراف الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة.

مجمعات خدمية بالقرى

أوضح محافظ سوهاج، في بيان صادر عنه اليوم، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 8 مجمعات لخدمة المواطنين بقرى «أولاد عليو وبرديس وبني حميل وعرابة أبيدوس بمركز البلينا، والزوك الغربية وأولاد سلامة وروافع العيساوية بمركز المنشاة، وقرية أم دومة بمركز طما»، لافتا إلى انتهاء الأعمال الإنشائية واستمرار تنسيق المواقع العامة بـ 4 مجمعات خدمية بقرى الرياينة المعلق، والمدمر بمركز طما، وقرى الدويرات وأولاد حمزة بمركز المنشاة.

إعداد تشطيبات 13 مجمعا

وأشار «الفقي» إلى أنه جار أعمال التشطيبات النهائية إلى 13 مجمعا بقرى البطاخ، والغريزات، وأولاد إسماعيل، وبناويط، وشندويل بالمراغة، وقرى الجلاوية، وسفلاق بساقلتة، وقرى العوامر بحري، والبربا، والمجابرة، وبيت داوود، وبيت علام بجرجا سوهاج، ولفت إلى استمرار العمل بباقي المجمعات بنسب تنفيذ مختلفة.

يذكر أن مجمعات الخدمات الحكومية يتم إنشاؤها وفقا لنموذج موحد لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتكون النموذج من 3 أدوار، يحتوي الدور الأرضي على مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، والدور الأول يشتمل على سجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، وبريد، بينما يحتوي الدور الثالث على وحدة محلية، ومجلس محلي، ووحدة تضامن اجتماعي.