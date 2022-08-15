رضا حجازي: مستمرون في تطوير العملية التعليمية وفقا لتوجيهات السيسي

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة، على الارتقاء بمستوى الطلاب، تزامنًا مع الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2022.

المُعلم هو الركيزة الأساسية في التطوير

وقال وزير التعليم، خلال لقائه الأول بقيادات وزارة التربية والتعليم، عقب توليه حقيبة الوزارة، إنّ المعلم هو الركن الأساسي في تطوير منظومة العملية التعليمية، لافتا إلى أن الوزارة عازمة على تقديم كل الدعم لمعلمي مصر، موضحا أن العام الدراسي الجديد 2022 سيكون بلا معوقات.

العام الدراسي الجديد 2022 في موعده دون تأجيل

من جهته، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ «الوطن»، أن العام الدراسي الجديد 2022 في موعده المحدد سلفا طبقا للخريطة الزمنية، حيث يبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل، ولا نية للتأجيل، مؤكدا تنفيذ خطط شاملة، لمواجهة نفشي فيروس كورونا، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين.