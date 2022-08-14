وزير التعليم ينعى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين في الجيزة

نعى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة، في محافظة الجيزة.

كما تقدم حجازي، بخالص العزاء إلى الشعب المصري وأهالي الضحايا بعد الحادث الأليم الذي حدث، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد أبو سيفين، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما دعا وزير التربية والتعليم، أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.