وزير التعليم الجديد رضا حجازي يتابع الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة دور ثان

بدأ وزير التعليم الجديد رضا حجازي، عمله اليوم، إذ يتابع كافة الملفات الشائكة والمهمة المتواجدة على مكتبه، عقب تولي حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلفا للدكتور طارق شوقي، ومنها ملف امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان وتظلمات الثانوية العامة 2022، والاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم الجديد رضا حجازي يتابع آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة

وتواجد وزير التعليم الجديد رضا حجازي، في مكتبه صباح اليوم الاثنين، ليباشر مهام عمله الجديد، إذ بدأ في متابعة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان، مؤكدا عقد الامتحانات بنظام التقييم الجديد، إذ تعتمد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والتلقين والحشو، وستكون جميع الأسئلة في كافة المواد اختيارًا من متعدد ولن تحتوى على أسئلة مقالية.

وزير التعليم الجديد رضا حجازي يتابع استعدادات العام الدراسي الجديد

ويتابع وزير التعليم الجديد رضا حجازي، جميع الاستعدادات الأولية لبداية العام الدراسي الجديد 2022، والمنتظر أن يبدأ في 24 سبتمبر المقبل، من خلال تجهيز المدارس، وتسكين الطلاب على قوائم الفصول الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، علاوة على متابعة الانتهاء من طباعة الكتب المدرسية، وتسليمها للطلاب تزامنا مع بداية الدراسة.

وزير التعليم الجديد رضا حجازي.. خطة لمواجهة كورونا تزامنا مع بداية الدراسة

ويناقش وزير التعليم الجديد رضا حجازي، خطة مواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية، قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وحفاظا على سير الدراسة، دون حدوث أى معوقات أو مشكلات.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعقد سلسلة من الاجتماعات الهامة مع قيادات الوزارة، لوضع خطط استكمال تطوير منظومة التعليم، وطرق تطوير المناهج الدراسية.