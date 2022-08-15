استقرار خام الحديد في الأسبوع الثاني من أغسطس وارتفاع «البيليت»

شهدت أسعار معظم مدخلات إنتاج صناعة الصلب استقرارا نسبيا، فيما شهد سعر البيليت ارتفاعا، خلال تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وكشفت بيانات البورصات العالمية، عن أن سعر خام الحديد لم يتحرك بشكل كبير، حيث سجل 111 دولارا تقريبا، مقارنة بـ110 دولارات للطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وهو ما يأتي بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، حيث سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

كانت أسعار خام الحديد سجلت 139 دولارا للطن في أول مايو، مقارنة بـ 146 دولارا في الأسبوع الأخير من أبريل، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل.

الخردة تعاود الارتفاع

وبحسب بيانات الأسعار فقد بلغ سعر طن الخردة 394 دولارا بارتفاع 21 دولارا تقريبا، حيث سجَّل في الأسبوع الأول من الشهر الذي سجَّل فيه الطن 373 دولارا، مقارنة بنحو 358 دولارا للطن في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وذلك بعدما سجلت 375 دولارا للطن، وحوالي 329 دولارا للطن الأسبوع الرابع من الشهر الماضي.

وكانت أسعار الخردة شهدت تراجعا بأكثر من 100 دولار في الطن الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث هبطت الأسعار من 620 دولارا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولارا في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من أبريل.

في الوقت ذاته سجلت أسعار مربعات الصلب «البيليت» قيمة بلغت 520 دولار للطن، ليرتفع السعر بنحو 10 دولارات، حيث سجل في الأسبوع الأول 510 دولارات، مقارنة بما يتراوح بين 525 – 680 دولارا للطن في آخر أسابيع يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أن أسعار حديد التسليح تراوحت بين 660 – 680 دولارا للطن، بعدما سجلت ما بين 650 – 660 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر، مقابل أسعار بلغت ما بين 620 إلى 660 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.