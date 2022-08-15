حياة كريمة ترفع شعار «بناء الإنسان».. البداية من الفيوم على مدار 5 أيام

في إطار سعيها لتحسين جودة حياة المصريين، رفعت حياة كريمة شعار "بناء الإنسان" من خلال تدشين فاعليات توعوية في محافظات الجمهورية، تشمل على أنشطة ثقافية وتعليمية ورياضية تهدف إلى بناء الإنسان وتوعيته، والبداية جاءت في محافظة الفيوم.

انطلاق أول فاعلية توعوية موسعة من الفيوم

ونظمت مؤسسة حياة كريمة اليوم أولى فاعلياتها الكبرى في قرية قلهانة بالفيوم، داخل مركز الشباب ومجمع قلهانة للتعليم الأساسي، وهي الفاعلية التي شهدت حضور واسع من الأهالي من مختلف الفئات رجالا ونساء وأطفالا وشبابا.

وضمت الفاعلية عددا من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى بناء الإنسان، ووفرت عدد من الخدمات مثل استخراج الرقم القومي مجاناً للسيدات، وعدد من الأنشطة المتعلقة بالإرشاد الأسري وتنظيم الأسرة، والتوعية بمجابهة العنف ضد المرأة.

كما قامت حياة كريمة بتقديم هدايا تذكارية للأهالي في المحافظة، وتم عمل ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، كما تم إقامة ورش عمل لمساعدة الأفراد.

قافلة طبية للكشف على الأهالي

وشملت الفاعلية قافلة طبية موسعة كشفت عن الأهالي بالمجان في عدد من التخصصات المختلفة، ومن المقررأن تستمرالفاعلية في قرية قلهانة بالفيوم لمدة 5 أيام في الفترة من 15 إلى 20 أغسطس الجاري.

انطلاق أول نسخة من مسرح حياة كريمة

كما وجهت المؤسسة اهتمام بالغ بالأطفال خلال الفاعلية إذ نظمت الكثير من الأنشطة والفاعليات التي حازت على إعجابهم، كما تم إطلاق مسرح حياة كريمة في أولى نسخه خلال الفاعلية، بالإضافة إلى قطار الفنون الذي تضمن مسرحيات ومسابقات للأطفال وأنشطة توعوية لتعديل سلوك الأطفال من خلال الألعاب.