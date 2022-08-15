حياة كريمة تعلن انطلاق فعالية «أنت الحياة» 15 أغسطس.. فرص عمل ومسرح وقوافل

تعلن مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق فعالية «أنت الحياة» أول فعالية توعوية موسعة من الفيوم، خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس، مشيرة إلى أن الفعالية ستضمن عددا كبيرا من الأنشطة التي تهدف إلى بناء الإنسان وتوسيع فكره ومداركه.

فعالية «أنت الحياة»

وأشارت حياة كريمة إلى أن الفعالية تشمل ورش عمل، إصدار شهادات ميلاد وبطاقات الرقم القوم للسيدات مجاناً، عدد من الأنشطة المتعلقة بالإرشاد الأسري وتنظيم الأسرة، توعية بمجابهة العنف ضد المرأة، قوافل طبية، ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى قطار الفنون والذي يتضمن مسرحيات ومسابقات للأطفال وأنشطة توعوية لتعديل سلوك الأطفال من خلال الألعاب.

النسخة الأولى من مسرح حياة كريمة

وأضافت المؤسسة أن قطار الفنون يأتي ضمن مسرح حياة كريمة في نسخته الأولى، مشيرة إلى أن الفاعلية سنتطلق في قرية قلهانة بالفيوم، بمركز الشباب ومجمع قلهانة للتعليم الأساسي.