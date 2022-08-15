ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 1808 في قافلة طبية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية «الكفر الجديد»، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

القافلة الطبية ضمت 12 عيادة في تخصصات مختلفة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فى بيان لها، أن القافلة الطبية ضمت 12 عيادة في تخصصات «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد والأنف والأذن»، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية مميزة بها قائمة متنوعة من الأدوية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية بالقافلة.

القافلة وقعت الكشف الطبي على 1808 من المواطنين

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1808 من المواطنين المترددين على القافلة، وخضوع 100 مواطن للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لـ180 مريضاً، وأشعة لـ45 مريضاً، واستخراج تقارير طبية لـ16 مريضاً، وتحويل 41 مريضاً لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة.

صرف الدواء بالمجان

وأشار «شنح» إلى أنه تم تقديم جميع خدمات القافلة الطبية بالإضافة إلى صرف الدواء بالمجان، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، وقد انتفع بمجمل ندوات التثقيف الصحي 1143 مواطنًا.