العثور على جثة «شبه متحللة» لمسن توفى في ظروف غامضة بالبحيرة

رائحة كريهة تنبعث من أحد المنازل، لتثير شكوك الأهالي حول وفاة المسن الذي يقيم في المنزل بمفرده، لاسيما أنه اختفى عن أنظارهم منذ فترة، تلك الواقعة المؤلمة شهدتها قرية «الصالحية»، التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، حيث عثر الأهالي على جثة شبه متحللة مسن داخل منزله، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار بالعثور على جثة مسن

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مركز شرطة المحمودية يفيد بالعثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تحديد هوية المتوفي واستكمال الإجراءات

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين وفاة شخص يُدعى «عبدالمنعم خليل إبراهيم»، 65 سنة، وتم نقل الجثة للمستشفى قيد التحقيق، وجرى حفظ الجثة وتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.