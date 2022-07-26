العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل منزل بالبحيرة

لاحظ أهالي بقرية العكرشة التابعة لدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، انبعاث روائح كريهة داخل منزل في العقد السابع من عمره، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية والتي انتقلت إلى منزل المسن.

وتبين وجود جثة لرجل يبلغ من العمر 72 عاما في حالة تعفن، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل البلاغ

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة من مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثة مسن في حالة تعفن وتم حفظ الجثة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز كفر الدوار إلى مكان الحادث وتبين وفاة «محمود.ر.ع»، 72 عاما، مقيم بناحية قرية العكريشه التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الحادث

ووجه اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة لسرعة كشف غموض الحادث والوقوف على ملابساته.

كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.