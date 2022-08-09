«جثة عارية وقفيز».. تفاصيل العثور على مسن مقتولا داخل شقة بالقاهرة الجديدة

العثور على جثة عارية مقيدة، هكذا تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ أحد الأشخاص عن جريمة قتل في القاهرة الجديدة، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين العثور على جثة عارية تماما، لمسن في العقد السابع من العمر، مقيد اليدين والقدمين بواسطة «قفيز بلاستيك»، مهشم الرأس تماما، حتى أن الجمجمة أصبحت فارغة بسبب خروج ما بها.

معاينة الشقة

وبمعاينة الشقة مسرح البلاغ، تبين أن جميع منافذها سليم ولا يوجد أي عنف في المداخل والمخارج، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها وعدم فقد شيء منها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة العامة أخذ مسحة شرجية من المجني عليه، وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي يقيم به المجني عليه، تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار لكشف ملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى، بالإضافة إلى تفريغ جميع مكالمات هاتف المجني عليه، لمعرفة الأرقام التي تحدث إليها المجني عليه يوم الواقعة للوصول للجاني، وكذلك طلبت النيابة العامة فحص علاقات المجني عليه.

كما طلبت التحفظ على ملابس المجني عليه، وإرسالها إلى الطب الشرعي لفحصها، وعرضها على المعمل الطبي لفحص إذا كانت تحتوي على سائل منوي من عدمه، وذلك للوقوف على أسباب ارتكاب الواقعة.