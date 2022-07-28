العثور على جثة مسن داخل منزله ومصرع شاب في مشاجرة بالشرقية

عثر أهالي قرية العوامرية في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية على مسن متوف داخل منزله، فيما لقي شاب مصرعه إثر الاعتداء عليه من آخرين خلال مشاجرة بينهما في مركز فاقوس.

العثور على مسن متوف داخل منزله

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد تلقي المركز بلاغا بالعثور على «محمد. م. ع»، 60 عاما، متوفيا داخل منزله بقرية تابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وتبين أن جيران المتوفى ذهبوا لزيارته، لكنهم فوجئوا بوفاته، مشيرين إلى أنه يعيش بمفرده.

وحُرر المحضر اللازم، ونُقلت الجثة إلى مستشفى أبو كبير المركزي، وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لإعداد تقرير بسبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وعلى جانب آخر، لقي شاب مصرعه إثر الاعتداء عليه في مشاجرة مع آخرين بمركز فاقوس.

مصرع شاب في مشاجرة

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة فاقوس، يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة «ابراهيم. م. ك»، 21 عاما، إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل آخرين خلال مشاجرة بينهما بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع المشاجرة إثر خلافات بين المتهمين والمجني عليه، وضُبط الجناة ونقلت الجثة إلى مستشفى فاقوس المركزي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.