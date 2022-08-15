وزير التعليم العالي: استمرار رقمنة الجامعات ومستشفياتها لخدمة المواطن

بدأ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، مهام عمله، بعد أدائه حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلفًا للدكتور خالد عبدالغفار، الذي أصبح وزيرًا للصحة والسكان.

واستقبل الوزير عقب وصوله الوزارة لاستلامه مهامه عمله، قيادات الوزارة والعاملين، وتلقى تهنئتهم بمناسبة توليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير، أن الخطة المُستقبلية للوزارة ستشهد مواصلة تنفيذ كل ملفات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُحقق خطة الدولة، لتحقيق التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، من خلال البناء على ما جرى من إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف «عاشور»، أنه سيجر متابعة تنفيذ إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية الجديدة التي سيتم بدء الدراسة بها العام الدراسي الجديد 2022- 2023، فضلاً عن الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل.

مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين

وأكد الوزير، الاهتمام بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية، والاستمرار في جهود رقمنة الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، فضلاً عن الاهتمام بملف الجودة بالجامعات والمعاهد، والعمل على مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأشار «عاشور»، إلى أنه سيجر العمل على تعزيز دور المستشفيات الجامعية، بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لدعم المنظومة الصحية، بما يخدم المواطن المصري.